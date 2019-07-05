"Шахтер" хочет подписать полузащитника известного клуба

Микел Агу должн усилить середину поля "горняков"

"Шахтер" интересуется возможностью подписания опорного полузащитника Микела Агу, контракт которого принадлежит "Порту".

Сообщается, что "горняки" уже контактировали с португальским клубом на предмет выяснения условий, при которых "Порту" будет готов отпустить 26-летнего футболиста.

Отметим, что Микел Агу является воспитанником академии "Порту", ​​однако за первую команду провел лишь 2 матча. Начиная с 2015-го, португальский клуб отправляет хавбека в аренду. Он уже успел поиграть за "Брюгге", "Бурсаспор" и "Витория" из Сетубала.

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В рядах "горняков" сейчас уже выступает один нигериец - форвард Оларенважу Кайоде.