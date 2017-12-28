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четверг, 28 декабря 2017 18:15

"Шахтер" хочет подписать Хачериди - СМИ

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&quot;Шахтер&quot; хочет подписать Хачериди - СМИ
"Шахтер" хотел купить Евгения Хачериди еще в 2013 году

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди может перейти в "Шахтер", сообщают "Факты ICTV".

"Горняки" хотят взять 30-летнего футболиста бесплатно летом 2018 года или оформить переход уже зимой за символическую компенсацию.

Донецкая команда хотела купить Хачериди еще в 2013 году, но тогда Евгений решил остаться в Киеве.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" готовит громкий трансфер украинского футболиста, но имя игрока не называлось.

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Также появлялась информация, что Азеведо может перейти в "Крузейро" и ПАОК, "Манчестер Сити" интересуется Фредом, а "Интер" планирует приобрести Бернарда.

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Дата
28
декабря

Умер Илья Цымбаларь

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