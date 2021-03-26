"Шахтер" хочет обменять Тайсона на бразильский талант

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Тайсон может досрочно покинуть донецкий клуб.
Тайсон может стать частью сделки по переходу в "Шахтер" защитника "Интернасьонала" 17-летнего Винисиуса, сообщает Globo Esporte.
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Многолетний лидер "горняков" хочет вернуться в "Интернасьонал" после окончания контракта в конце сезона. Сейчас бразилец переведен в молодежную команду "Шахтера".
За Винисиуса "Интернасьонал" хочет получить €10 млн. В донецком клубе не готовы платить запрашиваемые деньги, но продолжают вести переговоры о снижении цены, чему может способствовать досрочное прекращение сотрудничества с Тайсоном.
В нынешнем сезоне Тайсон забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах "Шахтера" во всех турнирах.
"Горняки" занимают 2-е место в УПЛ, отставая от "Динамо" на 7 очков.
В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Ворсклы".
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