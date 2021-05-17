"Шахтер" хочет купить игрока сборной Италии

Раньше Локателли играл за "Милан". Фото: Reuters

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли попал в сферу интересов "Шахтера". Tuttomercatoweb со ссылкой на la Repubblica заявляет, что горняки настроены серьезно и могут предложить 35 миллионов евро за 23-летнего итальянца. Во столько же футболиста оценивает Тransfermarkt.

Возможный переход связывают с тем, что донецкий клуб возглавит главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, который ранее заявил, что покидает команду по окончании сезона.

Основная позиция потенциального новичка донецкого клуба – опорный полузащитник, также способен сыграть центрального хавбека.

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Локателли с осени 2020 года выступает за сборную Италии, забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Также играл за "Милан" – 2+1 по системе "гол+пас" в 63 встречах. На итальянца также претендуют "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Барселона".