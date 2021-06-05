"Шахтер" хочет купить форварда "Аякса"

Траоре может стать лидером нападения горняков. Фото: "Аякс"

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Лассине Траоре. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, "горняки" намерены усилить атакующую линию футболистом из Буркина-Фасо. 20-летний форвард может перебраться в Украину уже в летнее трансферное окно.

Кроме "Шахтера" Траоре интересуются российский "Локомотив" и итальянская "Аталанта", за которую выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

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В минувшем сезоне Траоре провел 31 матч за "Аякс". В них ему удалось оформить по 12 голов и результативных передач. "Аякс" досрочно оформил чемпионский титул.