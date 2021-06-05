"Шахтер" хочет купить форварда "Аякса"

 
Ексклюзивы
1/5
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 1890
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 459
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Гороскоп на 5-6 июня: откажитесь от спиртного
Просмотров: 1071
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 792
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 981
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 351
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 540
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1017
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 450
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 648
Фото
Все фото
40
8
3
5
4
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Видео
Все видео
Как Зинченко провел первую тренировку в сборной Украины
Как Зинченко провел первую тренировку в сборной Украины
Как Бущан забил гол вратарю "Шахтера"
Как Бущан забил гол вратарю "Шахтера"
Показали закулисье матча Украина - Северная Ирландия
Показали закулисье матча Украина - Северная Ирландия
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Канада отправила Россию домой на чемпионате мира по хоккею
Как тренируют вратарей сборной Украины
Как тренируют вратарей сборной Украины
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 351
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 450
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 297
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 468
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 207
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 11:51

"Шахтер" хочет купить форварда "Аякса"

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; хочет купить форварда &quot;Аякса&quot;
Траоре может стать лидером нападения горняков. Фото: "Аякс"

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Лассине Траоре. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, "горняки" намерены усилить атакующую линию футболистом из Буркина-Фасо. 20-летний форвард может перебраться в Украину уже в летнее трансферное окно.

Кроме "Шахтера" Траоре интересуются российский "Локомотив" и итальянская "Аталанта", за которую выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко объяснил, почему взял на Евро 18-летнего игрока "Шахтера"

В минувшем сезоне Траоре провел 31 матч за "Аякс". В них ему удалось оформить по 12 голов и результативных передач. "Аякс" досрочно оформил чемпионский титул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" хочет купить форварда "Аякса"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Израильтяне разгромили коалицию арабских стран за шесть дней

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата Джона Кеннеди

Самое читаемое
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 6741
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 6156
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 5643
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
21
 Просмотров: 4104
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
4
 Просмотров: 3906
Спорт
Малиновский рассказал, что думает о Роналду
Малиновский рассказал, что думает о Роналду
Росийскую теннисистку могут посадить во Франции на 10 лет
Росийскую теннисистку могут посадить во Франции на 10 лет Просмотров: 468
Как Зинченко провел первую тренировку в сборной Украины
Как Зинченко провел первую тренировку в сборной Украины
 Просмотров: 144
Только Ребров. Назвали следующего тренера сборной Украины
Только Ребров. Назвали следующего тренера сборной Украины Просмотров: 315
Зинченко показал фото беременной жены
Зинченко показал фото беременной жены Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
4
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
3
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2
Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
1
В Украину из России вернулся скандальный экс-нардеп от Партии регионов
Голосов: 1086
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть