"Шахтер" готов выложить €10 млн за 16-летнего бразильца

Игрок "Флуминенсе" 16-летний Артур находится в поле зрения донецкого "Шахтера".
Украинский клуб уже готов сделать предложение порядка €10 млн.
Однако посредник в Бразилии рекомендовал подождать, информирует NETFLU.
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Артур может покинуть Бразилию, только когда достигнет совершеннолетия.
Посредник хочет дождаться развития Артура во "Флуминенсе", оценить, как его будут использовать на соревнованиях в этом году.
Артур выступает за команду "Флуминенсе" U-20. Играет на позиции атакующего хавбека.
Вызывался в сборную Бразилии U-17. До этого выступал за U-15 и U-16.
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