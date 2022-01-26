"Шахтер" готов выложить €10 млн за 16-летнего бразильца

Артур. Фото: ФК "Флуминенсе"

Игрок "Флуминенсе" 16-летний Артур находится в поле зрения донецкого "Шахтера".

Украинский клуб уже готов сделать предложение порядка €10 млн.

Однако посредник в Бразилии рекомендовал подождать, информирует NETFLU.

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Артур может покинуть Бразилию, только когда достигнет совершеннолетия.

Посредник хочет дождаться развития Артура во "Флуминенсе", оценить, как его будут использовать на соревнованиях в этом году.

Артур выступает за команду "Флуминенсе" U-20. Играет на позиции атакующего хавбека. Вызывался в сборную Бразилии U-17. До этого выступал за U-15 и U-16.