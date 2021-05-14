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пятница, 14 мая 2021 15:53

"Шахтер" готов предложить за форварда сборной Украины двух игроков

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&quot;Шахтер&quot; готов предложить за форварда сборной Украины двух игроков
Артем Довбик провел 1 матч за сборную Украины. Фото: УАФ

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

В лице нападающего "горняки" видят замену Жуниор Мораес, который выбил до конца календарного года из-за травмы колена, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам "Днепр-1", поскольку в соглашение по Довбику "Шахтер" может включить двух своих футболистов - Александра Пихальонка и Даниила Игнатенко, выступающих в команде Игоря Йовичевич на правах аренды.

Окончательное решение по трансферу будет принимать новый наставник "Шахтера" в межсезонье.

Также в услугах Довбика заинтересован французский "Марсель".

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах "Днепра-1", забив 10 голов.

Контракт с "Днепром-1" действует до 31 декабря 2023. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинском - €400 тыс.

Андрей Шевченко вызвал Добвика на матчи отбора к Кубку мира-2022. Нападающий дебютировал в матче против Казахстана. Артем будет готовиться с национальной командой до Евро-2020/21.

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