"Шахтер" готов предложить за форварда сборной Украины двух игроков

Артем Довбик провел 1 матч за сборную Украины. Фото: УАФ

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

В лице нападающего "горняки" видят замену Жуниор Мораес, который выбил до конца календарного года из-за травмы колена, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Вариант с продажей украинца в донецкий клуб интересует и сам "Днепр-1", поскольку в соглашение по Довбику "Шахтер" может включить двух своих футболистов - Александра Пихальонка и Даниила Игнатенко, выступающих в команде Игоря Йовичевич на правах аренды.

Окончательное решение по трансферу будет принимать новый наставник "Шахтера" в межсезонье.

Также в услугах Довбика заинтересован французский "Марсель".

В завершившемся сезоне Артем Довбик принял участие в 27 матчах "Днепра-1", забив 10 голов. Контракт с "Днепром-1" действует до 31 декабря 2023. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость украинском - €400 тыс. Андрей Шевченко вызвал Добвика на матчи отбора к Кубку мира-2022. Нападающий дебютировал в матче против Казахстана. Артем будет готовиться с национальной командой до Евро-2020/21.