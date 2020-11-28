"Шахтер" дожал "Днепр" за минуту до смерти

Алан Патрик заработал желтую карточку. Фото "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в драматичном матче сумел на предпоследней минуте матча вырвать победу у "Днепра-1" - 1:0. Отличился Тете.

Команда Йовичевича не заслуживала на поражение. Дончане создали мало по-настоящему опасных моментов и вряд ли забили бы, если бы не опытный 37-летний Сергей Кравченко. Полузащитник "Днепра-1" махнул ногой мимо мяча и подарил шанс для Тете. Если бы не его удар, отставание "Шахтера" от "Динамо" могло увеличиться до 5 очок.

"Днепр-1" играл очень дисциплинированно, тактически грамотно перестраивался, пытался выбегать в быстрые контратаки и имел несколько моментов чтобы праздновать победу. Не хватило последнего паса, последнего касания. Видно было, как трудно защитникам "Шахтера" сдерживать мощного Артема Довбика. При всей симпатичности игры хозяева потерпели четвертое поражение подряд и у владельцев может кончиться терпение. Жаль, потому что команда Йовичевич действительно прогрессирует.

При всей симпатичности игры хозяева потерпели четвертое поражение подряд и у владельцев может кончиться терпение

"Шахтер" вряд ли выйдет из кризиса в этом году. В действиях всех без исключения игроков ощущается неуверенность. Они похожи на боксера, который "поплыл" после нескольких сильных и точных ударов в голову. Горняки делают все на автомате, а от прежней раскованности и импровизации не осталось и следа. Главная задача "Шахтера" - дотянуть до зимней паузы с минимальными потерями. Об 1/8 Лиги чемпионов можно уже не беспокоиться.

Почти весь матч просидели в запасе Кривцов, Пятов и Степаненко. Каштру решил подождать пока они наберут форму.Тарас появился на последних минутах и ​​вовсе не впечатлил. Тайсон вышел только во втором тайме и продолжал борьбу с самим собой. Мысли бразильца уже давно на пляже Копакабаны, а тело продолжает мучиться в холодной Украине. В общем, если бы не Тете с Марлосом и Додо, то о "Шахтере" можно было забыть как о команде с самой многочисленной бразильской диаспорой в Украине и Европе.

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Следующий матч горняки сыграют во вторник, 1 декабря, дома в Лиге чемпионов против "Реала".