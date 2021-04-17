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суббота, 17 апреля 2021 18:46

"Шахтер" – "Динамо" – 0:0 (Первый тайм)

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&quot;Шахтер&quot; – &quot;Динамо&quot; – 0:0 (Первый тайм)
Жерсон Родригеш стал героем последних матчей "Динамо". Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Украинский "классико" "Шахтер" - "Динамо" начнется в Киеве менее чем за час. Впервые за последние четыре года дончане находятся в роли догоняющих. И догонять надо быстро - разрыв 7 баллов должен быть ликвидирован за короткую дистанцию ​​в 5 туров.

Игру первого круга обескровленное ​​ковидом "Динамо" проиграло "Шахтеру" без вариантов - 0:3. Теперь кроме дисквалифицированного Сидорчука видимых проблем у динамовцев нет. Очевидно, Мирча Луческу вспоминает свои слова несколько лет назад, когда он называл "Динамо" ненастоящим чемпионом, потому что подопечные Реброва тогда дважды проиграли "Шахтеру". Понятно, что Мирча не захочет оказаться на месте Сергея Станиславовича и проигрывать второй раз.

К тому же неизвестно или прошла кризис в горняков. Победа над "Ворсклой" произвела впечатление, чего не скажешь о выигрыше у второго состава "Мариуполь". Сегодня у дончан соперник более чем серьезный.

Собственно эта игра станет последним шансом для Луиша Каштру доветы свою профпригодность на фоне разговоров о приходе итальянца Де Дзерби. Убедит он Рината Ахметова - вполне может "зацепиться" и за следующий контракт. Словом, интриг в матче хватает. Как всегда, в матче таких соперников.

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Тем временем стали известны составы на матч.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Витао, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо,

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кенджера, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Караваев, Де Пена, Беседин

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригеш, Сидклей, Тымчик, Сирота

Матч начался!

2 мин. Осторожно начинают матч команды. "Шахтер" забрал мяч и пытается искать дыры в обороне киевлян.

3 мин. Ого! два момента подряд у соперников. Сначала Соломон пробил выше ворот под углом, а затем Беседин не сумел переиграть Трубина на диаметрально противоположном фланге.

6 мин. Успокоились команды, словно испугавшись собственной активности в начале матча.

9 мин. Трехминутная активность "Шахтера" видимых дивидендов команде Каштру не принесла.

13 мин. С тактикой команд все понятно. Как и предсказывали специалисты "Шахтер" атакует и владеет инициативой, а киевляне ищут возможность для контратаки.

16 мин. Кривцов вышел на хорошую позицию и пробил издалека. Точно в руки Бущану прилетел мяч.

18 мин. Поняли динамовцы, что основная опасность сегодня исходит от Соломона и пытаются в момент приема атаковать креативного израильтяна. Отбор закончился перспективной атакой динамовцев и неточным навесом на Де Пену.

Автор: Юрий Стригун
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