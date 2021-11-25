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"Шахтер" был похож на злую собаку без зубов" - обзор соцсетей после вылета команды Де Дзерби из еврокубков

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&quot;Шахтер&quot; был похож на злую собаку без зубов&quot; - обзор соцсетей после вылета команды Де Дзерби из еврокубков
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

В матче пятого тура Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях проиграл "Интеру" -0:2.

Судьбу поединка решил дубль Эдина Джеко в середине второго тайма.

После поражения у Милане команда Роберто Де Дзерби не сможет подняться с последнего места в группе и покидает еврокубки.

Gazeta.ua собрала оценку соцсетей после фиаско "горняков" в Италии.

Комментатор матча Роберто Моралес не находит трагедии после поражения "Шахтера".

"Главное - класс решает и все наши команды просто слабее представителей топ-чемпионатов.

Делать разницу могут только наши, еще не сформировавшиеся до уровня полноценных звезд, (иначе они бы у нас не были) таланты. У "Шахтера" таковых двое - Додо и Тете. Они не сыграли совсем плохо, как с "Реалом" в Киеве, но не рвали фланги. К Де Дзерби претензия только при наличии этой версии Педриньо. В остальном это просто разница на весах класса. Ничего постыдного, ничего хорошего".

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Футбольный эксперт и менеджер Вячеслав Захавайло далек от удовлетворения работой Де Дзерби.

"Шахтер" владел мячом 60% времени. Сделал на 150 передач больше при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?

О вкусах не спорят... Мне не нравится стиль Де Дзерби.

Все, поперек и обратно стоя. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и лучше найти специалиста".

Бразильский вектор селекции в "Шахтере" не работает

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич отмечает слабую игру "Шахтера" в атаке.

"Шахтер" выглядел очень злой собакой без зубов. Помимо момента Додо. Остальные – без шансов. Лает-лает-не кусает. Как говорил Жозе Моуриньо, можете мяч с собой домой забрать даже. Фернандо очень слаб. Не понимает он, где находить свободное пространство. Остальные вроде бы ничего. Но это "ничего" гораздо ближе к нулю, чем к "чему-то". И да, Витао. Вечный "интерн" из которого пытаются слепить врача. Для отправки в другой госпиталь".

Журналист издания "Фокус" Даниил Вереитин отмечает слабую игру боснийцев.

"Минус два. "Шахтер" поддержал грустный флешмоб "Динамо" и также завершил выступления в еврокубках к следующему лету.

Интересно, что у "Интера" продуктивно поработали босниец Джеко и хорват Иван Перишич. А у нас – Бразилия, но совсем не эффективная. Это вопрос о векторе трансферной политики, который давно перестал давать результат. Впрочем, "жираф высок, ему виднее".

Но хуже всего то, что я остался равнодушным к этому поражению. Жаль только Анатолия Трубина - парень старался. И Тараса Степаненко – без него вообще ничего не работает.
Матч престижа с "Шерифом", конечно, важен. Но мне кажется, что и там ничего хорошего Шахтер не ждет".

В группе "Реал" набрал 12 очков и вместе с Интером вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.

В последнем туре группового раунда "Реал" и "Интер" сыграют в "Мадриде", а "Шериф" в Киеве встретится с "Шахтером". "Горняки" после поражения от "Интера" вылетели из еврокубков.

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