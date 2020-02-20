"Шахтер" – "Бенфика" (LIVE)

В Харькове встречаются лидеры национальных чемпионатов

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове состоится первый матч 1/16 Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" примет "Бенфику" из Лиссабона.

Обе команды занимают первые места в своих национальных первенствах и не скрывают амбиций. "Бенфика" мечтает прервать проклятие Гуттманна и выиграть наконец финал еврокубков. "Шахтер" стремится повторить успех 2009 года, когда он выиграл последний Кубок УЕФА.

Тем временем стали известны составы команд.

"Шахтер":

Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан

"Бенфика":

Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферри, Томаш Тавареш, Таарабт, Флорентину, Серви, Шикинью, Пицци, Сеферович

Запасные: Злобин, Нуну Тавареш, Жота, Самарис, Рафа Силва, Диего Соуза, Карлос Винисиус

Перед матчем хватало прогнозов. Бывший форвард горняков Виктор Грачев хотел, чтобы его команда победила - 2:0. А российский журналист Алексей Андронов утверждает, что "Бенфике" поможет ее богатый международный опыт.