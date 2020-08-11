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вторник, 11 августа 2020 21:32

"Шахтер" – "Базель" 2:0 (Перерыв)

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&quot;Шахтер&quot; – &quot;Базель&quot; 2:0 (Перерыв)
Для Тайсона это последний шанс выиграт Лигу Европы. Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сегодня сыграет главный матч сезона. В четвертьфинале Лиги Европы горняки будут противостоять швейцарскому "Базелю".

Соперники - бронзовые призеры первенства страны, что для "Базеля" является безусловной неудачей. Лидер швейцарского футбола удивительно неудачно играл в внутренний чемпионат. Но очень уверенно - в Лиге Европы. Швейцарцы без особых сверхусилий вынесли вперед ногами не кого-нибудь, а немецкий "Айнтрахт", перед которым в прошлом году как раз и капитулировал "Шахтер".

А теперь о составах команд:

"Шахтер": Пятов – Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Алан Патрик, Марлос – Мораес.

"Базель" - Николич, Петретто, Відмер, ван дер Верфф, Альдерете, Фрай, Кампо, Джака, Штокер, Пулулу, Артур.

На арене "Шальке" в Гельзенкирхене все готово к началу игры. Дважды горняки играли здесь и дважды побеждали местный клуб - 1:0 и 3:0.

Игра началась!

2 мин. Угловой заработал "Шахтер". И сразу ГОЛ !!! Мораес! Опередил защитников и вратаря форвард сборной Украины уже 1:0!

6 мин. Бросились отыгрываться швейцарцы, но серьезных возможностей не создали.

9 мин. Позиционная атака горняков. Успокаивают соперника наши игроки.

11 мин. Штрафной хорошо заработал Патрик, а пробил крайне неудачно. Пять метров выше ворот.

14 мин. Степаненко пробовал пробить головой, но заработал лишь угловой.

17 мин. А в параллельном матче "Вулверхэмптон" ничего не может сделать с "Севильей". Или, учитывая титулы, "Севилья" не может пока справиться с "волками". Последними волками в Лиге Европы.

22 мин. 2:0 !! Тайсон! Блестящая комбинация горняков. Патрик пропустил мяч, а Тайсон забил. Рикошет может быть слабым утешением для "Базеля" - 2:0!

26 мин. Марлос хорошо пробил, но Николича таким ударам не запугаешь!

28 мин. Пока ничем не может удивить дончан "Базель". Атаки какие-то хиленькие у швейцарцев.

31 мин. Мораес вывалился один на один с Николичем, но голкипер "Базеля" не дал довести дело до разгрома!

35 мин. Мораес бил после отскока, но не попал как следует по мячу!

38 мин. Марлос едва не забивает третий! Николич вытягивает мяч из правого нижнего угла!

40 мин. В крестовину попадает Маркос Антонио! Третий гол назревает в ворота швейцарцев!

44 мин. Бондарь не сумел выбить мяч, а Кабрал ударил в небеса. И правильно сделал!

45 мин. "Севилья" и "Вулвз" играют в нулевую ничью. А у нас - перерыв!

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