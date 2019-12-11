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среда, 11 декабря 2019 19:32

"Шахтер" – Аталанта 0:0 (Первый тайм)

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&quot;Шахтер&quot; – Аталанта 0:0 (Первый тайм)
Йосип Иличич в первом матче команд не реализовал пенальти

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" в шестом последнем туре Лиги чемпионов встречается с "Аталантой". Гостям, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы, надо только победа. "Шахтер" может удовлетвориться ничьей, если "Динамо" Загреб потеряет очки в домашней игре против "Манчестер Сити".

Стали известны составы команд:

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Коваленко, Тете – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

"Аталанта": Голлини – Гимшити, Паломино, Масьелло – Госенс, Фройлер, Де Рон, Кастань – Пашалич, Гомес – Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу

Как видим, два украинских сборника - Коноплянка в "Шахтере" и Малиновский в "Аталанте" не попали в стартовых составов команд. Видимо, для "Шахтера" и лучше, что Руслана Малиновского не выпускают на поле с первых минут.

Зрителей, как для такого матча, пока не густо.

Выходят команды на поле.

Игра началась!

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