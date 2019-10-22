"Шахтар" – "Динамо" (Загреб) 1:1 (Первый тайм)

Посл двух туров "Шахтер" находится на третьем месте в группе

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов будет принимать команду, которая находится на второй строчке в группе - сенсационное "Динамо" Загреб. Клуб, который в последние годы превратился из записного аутсайдера Лиги чемпионов в крепкого середняка и является одним из главных претендентов на второе итоговое место и проход в стадию плей-офф.

Сегодняшний матч во многом определяющий в группе. Победитель будет считаться фаворитом в борьбе за второе место. Нечего и говорить, что украинскому чемпиону терять баллы никак нельзя. Безусловно, нас ждет ожесточенная борьба и интересный матч.

Тем временем стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Коваленко, Дентиньо, Соломон

"Динамо" З: Ливакович – Леовац, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Стоянович – Оршич, Моро, Адеми, Ольмо – Гавранович

Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кондзер

В составе украинского чемпиона не обошлось без неожиданностей. Евгений Коноплянка выходит в стартовом составе на этот важнейший поединок.

Команды выходят на поле. Динамовцы Загреба в желтой, совсем не динамовской форме. Горняки - в традиционных оранжевых цветах.

2 мин. "Шахтер" на правах хозяина строит первые атаки и пытается завладеть инициативой.

5 мин. Гости пытаются огрызнуться и проводят несколько атак. Пока без угроз.

7 мин. Сбили Тайсона в 10 метрах от штрафной и сразу желтую карточку увидел защитник гостей.

9 мин. Коноплянка бил с штрафной после паса Тайсона, но попал в небеса Евгений.

13 мин. Исмаили прорвался по флангу и отдал на Мораес, но не дали защитники пробить Жуниору. Первая опасность у ворот гостей.

16 мин. ГОЛ!!!! Коноплянка открывает счет!!!

Марлос прошел по правому флангу и отдал тонкую передачу на Евгения. Тот на полушаге опередил защитника и точно пробил в дальний угол.

21 мин. Привыкают к новой реальности команды. Хорваты бросились в атаку, дончане отстаивают свое преимущество и ждут возможностей выйти в контратаку.

23 мин. И тут же "Динамо" чуть не сравнивает счет. Кривцов заблокировал удар форварда гостей. А бил тот с 5 метров.

25 мин. Гол! Ольмо показал, почему за ним охотились пол Европы. Выскочил из-за спин защитников и легко сравнял счет - 1:1

Как-то беззубо "Шахтер" уступил инициативу и получил гол в свои ворота.

29 мин. Куда делся тот "Шахтер", который возит всех в чемпионате Украины? Таскает "Динамо" "горняков лицом по газону. Еще один момент теряют хорваты.

33 мин. Угловой заработал "Шахтер". Легко отбились динамовцы.

36. мин. Не похож на себя "Шахтер". Даже зрители притихли. Последний раз такое было против "Сити". Гавранович только выводил один на один Оршича. Отбились.