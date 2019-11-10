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воскресенье, 10 ноября 2019 16:20

"Шахтар" – "Динамо" (LIVE)

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&quot;Шахтар&quot; – &quot;Динамо&quot; (LIVE)
"Шахтер"оторвался от "Динамо"на 10 пунктов

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове "Шахтер" принимает своего самого принципиального соперника - киевское "Динамо". Между командами пропасть в 10 баллов. Букмекеры уже принимают ставки на победу "Шахтера" в чемпионате с коэффициентом - 1,01.

Если дончане победят, то почти полностью станут чемпионами весной. Если выиграет "Динамо" - ставки букмекеров немного возрастут. Но не больше.

"Динамо" может сказать: все проиграно кроме чести. Однако, если сегодня в Харькове будет поражение, то с последним аргументом киевлян будут проблемы.

Но хватит лирики, пора за работу. Стали известны составы команд. "Шахтер" усадил на лавку запасных проблемного в последнее время Марлоса.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Дентиньо, Марлос, Майкон, Борячук

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригеш

Запасные: Нещерет, Кадар, Буяльский, Де Пена, Гармаш, Соль, Беседин

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