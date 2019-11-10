"Шахтар" – "Динамо" 1:0 (Перерыв)

"Шахтер"оторвался от "Динамо"на 10 пунктов

Добрый вечер!

Сегодня в Харькове "Шахтер" принимает своего самого принципиального соперника - киевское "Динамо". Между командами пропасть в 10 баллов. Букмекеры уже принимают ставки на победу "Шахтера" в чемпионате с коэффициентом - 1,01.

Если дончане победят, то почти полностью станут чемпионами весной. Если выиграет "Динамо" - ставки букмекеров немного возрастут. Но не больше.

"Динамо" может сказать: все проиграно кроме чести. Однако, если сегодня в Харькове будет поражение, то с последним аргументом киевлян будут проблемы.

Но хватит лирики, пора за работу. Стали известны составы команд. "Шахтер" усадил на лавку запасных проблемного в последнее время Марлоса.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Дентиньо, Марлос, Майкон, Борячук

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Караваев, Цыганков, Родригеш

Запасные: Нещерет, Кадар, Буяльский, Де Пена, Гармаш, Соль, Беседин

Стоит напомнить, что последний раз соперники играли между собой две недели назад в Киеве. Тогда, неожиданно для многих, "Динамо" неожиданно выглядело лучше и заслуженно победило – 2:1.

Киевлян должен завести тот факт, что "Шахтер" не проигрывает в УПЛ уже второй год. Беспроигрышная серия горняков в чемпионате тянется уже 42 матча.

Между тем на стадионе "Металлист" ждут сегодня 25 тысяч зрителей.

"Шахтер" неубедительно выглядит на поле в плане физической готовности. Хватит ли сил у горняков на еще один подвиг после Загреба?

"Динамо" имеет существенное преимущество в плане физики в последних матчах, но не всегда удается киевлянам довести дело до победы. Для "Динамо" сегодня вопрос: "Тварь ли я дрожащая или право имею"?

Александр Сопко в студии хочет посмотреть на дуэль Миколенко и Тете и Маркоса Антонио против Шапаренко.

Игра началась!

1 мин. А начался матч с столкновения между Вербичем и Додо. Вмешался арбитр Николай Балакин

5 мин. "Динамо" уже показывает, что будет прессинговать соперника на его половине поля.

7 мин. Караваев хорошо открылся под пас, но залез в офсайд.

8 мин. Попов получил желтую. Сбил Тайсона, что бежал на ворота.

11 мин. "Шахтер" действует острее в эти минуты. Шабанов из последних сил прервал острую передачу на Мораеса.

14 мин. Шабанов не попал по мячу, но в последний момент его подстраховал Бущан.

16 мин. А теперь Шабанов сел на карточку. Держал Тете.

1А теперь Шабанов сел на карточку. Держал Тете. Пожалуй без удаления в "Динамо" не обойдется.

17 мин. Родригеш !!! один на один вышел игрок с Люксембурга после паса от Шапаренко, но не попал в ворота!

18 мин. ГОЛ !!! Кривцов после углового выиграл воздух в Шабанова и открыл счет - 1:0.

22 мин. Приходят в себя киевляне. Вот вам и Кривцов! А говорили горячие головы, Попов уже сейчас лучший его. Где там!

25 мин. Тайсон не рассчитал. Давал на ход Маркосу Антонио, но тот далеко не Исмаили.

28 мин. "Шахтер" больше владеет мячом. 62 на 38 проценты.

30 мин. Мораес в борьбе с Поповым травмировался. Дентиньо выходит вместо него.

32 мин. Затяжная атака "Шахтера" заканчивается очередным угловым. Ничего опасного.

"Динамо" неузнаваемо даже по сравнению с последним, не слишком удачным матчем в Копенгагене. Циганоква вообще не видно.

35 мин. Момент! Родригеш освободился от опеки, но запустил мяч в небеса.

38 мин. Шапаренко фолит на Антонио. Штрафной.

40 мин. Миколенко запустил Родригеша, но бездарно теряет мяч Жерсон.

Все, первый тайм завершен. "Динамо" уставшее и не имеет сил на прессинг. Этим пользуется "Шахтер" и играет в свою игру.

Пока не видно, за счет чего киевляне собираются переломить игру. Ничего не клеится у динамовцев.