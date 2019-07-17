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среда, 17 июля 2019 11:56

Шахматный жулик закончил карьеру

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Шахматный жулик закончил карьеру
Раусис раньше выступал за Латвию

Дисквалифицирован чешский шахматист Игорь Раусис решил завершить спортивную карьеру.

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) изучает обстоятельства использования Раусисом мобильного телефона для получения подсказок во время партии на турнире в Страсбурге, сообщает glavcom.ua.

Сам Раусис ранее в публичных разговорах подтверждал факт использования телефона для помощи во время игры.

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Раусис выступает на шахматных соревнованиях с начала 80-х годов прошлого века. Выступал за Латвию, Бангладеш и Чехию. С 1992 года гроссмейстер.

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Дата
17
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