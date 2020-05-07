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четверг, 07 мая 2020 21:35

Шацких не может вернуться в Украину

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Шацких не может вернуться в Украину
Максим Шацких 10 сезонов защищал цвета киевского "Динамо". Фото:ФК "Динамо Киев

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких не может вернуться в Украину с России. рассказал, почему находится в России несмотря на перерыв в чемпионате.
Сейчас Шацких работает в "Роторе" помощником Александра Хацкевича. Через карантин экс-форвард не может вернуться в Украину, где живет его семья.

"Мы здесь находимся на карантине. Вернуться домой, к семье в Киев, пока нет возможности. Границы фактически закрыты. Мы рассматривали различные возможности, разные маршруты поехать на авто, но пока это невозможно. Уехать из России и попасть в Украине мы сможем. А вот выйдет в случае необходимости оперативно вернуться - большой вопрос ", - цитирует Шацких Meta-ratings.

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Максим Шацких является третьим бомбардиром в истории "Динамо". На его счету 142 мяча за киевский клуб. Более двух Шацких работал ассистентом Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

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