Сабо раскритиковал лидеров "Динамо" после матча с "Брюгге"

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший наставник сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал матч киевлян в Лиге Европы против "Брюгге".

Сабо не понравилась игра команды Мирчи Луческу. Особенно досталось лидерам команды - Виктору Цыганкову и Карлосу Де Пене.

"Счет по игре. Много в этом поединке было борьбы, потому что поле такое. Также много было ошибок в передачах и приеме мяча. Кроме того, в "Динамо" я не увидел должного азарта. Обе команды были слишком осторожны, в их действиях было много брака, но защищаться, безусловно, при такой погоде легче.

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Мне не понравилось, как действовал Де Пена. Непонятно, какой позиции он придерживался. Кроме того, уругваец был совершенно неагрессивный - на таком уровне так играть нельзя. От Цыганкова я ожидал большего. У Артема Беседина не было моментов, и в целом он провел не лучший свой матч. Артем, конечно, много двигался, но для него нужны передачи партнеров с флангов, чего почти не было", - цитирует Сабо Footboom.

"Динамо" и "Брюгге" разошлись миром - 1:1. Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 22:00.