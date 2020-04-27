"С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди "- Чижевский

На старте своей карьеры в Беларуси Евгений Хачериди успел вляпаться в громкий скандал. Фото: Footboom

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей в УПЛ Александр Чижевский раскритиковал защитника "Динамо" Брест Евгения Хачериди.

Чижевский считает, что эмоциональное поведение Хачериди не идет не польза его выступлениям.

"С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди. Поведение Евгения очень вредит ему, ведь теперь он будет вынужден отдохнуть от футбола.

Обидно и брестском "Динамо", которое из-за дисквалификации потеряла центрального защитника", - сказал Чижевский в комментарии expres.online

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В матче против "Витебска" Евгений Хачериди получил красную карточку за удар соперника и привез решающий пенальти в собственные вратари конце игры. После игры В подтрибунном помещении пытался выяснить восстановить с главным арбитром матча.