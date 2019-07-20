"С такими гражданами как Гвоздик Украина прекратит свое существование" – Стаховский

Стаховский резко высказался о Гвоздике

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением об интервью боксера Александра Гвоздика, в котором тот выразил свои мысли насчет войны в Донбассе и отношениях между Украиной и Россией.

"С такими гражданами Украина вскоре прекратит свое существование", — написал Стаховский в адрес Гвоздика – сообщает sportarena.com

Гвоздик недавно заявил, что украинцы с русскими стали врагами, потому что бывшему президенту Петру Порошенко нужно было сделать дымовую завесу, чтобы спокойно грабить Украину. Также боксер признался, что не видит проблемы в том, чтобы поехать в Россию и провести там бой.

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Следующий свой поединок Гвоздик проведет против россиянина Артура Бетербиева в США 18 октября.