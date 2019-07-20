"С такими гражданами как Гвоздик Украина прекратит свое существование" – Стаховский

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 1071
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 387
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1845
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1089
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2475
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 765
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1107
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 801
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
4
16
3
12
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 783
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1944
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 135
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
суббота, 20 июля 2019 17:09

"С такими гражданами как Гвоздик Украина прекратит свое существование" – Стаховский

  Комментировать
&quot;С такими гражданами как Гвоздик Украина прекратит свое существование&quot; – Стаховский
Стаховский резко высказался о Гвоздике

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением об интервью боксера Александра Гвоздика, в котором тот выразил свои мысли насчет войны в Донбассе и отношениях между Украиной и Россией.

"С такими гражданами Украина вскоре прекратит свое существование", — написал Стаховский в адрес Гвоздика – сообщает sportarena.com

Гвоздик недавно заявил, что украинцы с русскими стали врагами, потому что бывшему президенту Петру Порошенко нужно было сделать дымовую завесу, чтобы спокойно грабить Украину. Также боксер признался, что не видит проблемы в том, чтобы поехать в Россию и провести там бой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением

Следующий свой поединок Гвоздик проведет против россиянина Артура Бетербиева в США 18 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С такими гражданами как Гвоздик Украина прекратит свое существование" – Стаховский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

В кинотеатре погибли 10 зрителей

"Кто убил Павла?": 3 года назад не стало журналиста Шеремета

Злоупотребляла властью - уволили первую женщину, которая возглавляла правительство

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 20376
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 19008
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
20
 Просмотров: 16434
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 Просмотров: 14683
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
 Просмотров: 12114
Спорт
Альтман возглавил сборную Молдовы
Альтман возглавил сборную Молдовы Просмотров: 36
"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"
"Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат" Просмотров: 180
"Гент" с тремя украинцами неожиданно пробился в еврокубки
"Гент" с тремя украинцами неожиданно пробился в еврокубки Просмотров: 333
Англичане считают Булецу будущей звездой Европы
Англичане считают Булецу будущей звездой Европы Просмотров: 333
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением 1 Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
9
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
4
Парубий готов провести внеочередную сессию, но только по закону
3
За украинских моряков: против России готовят новые санкции
2
"Может представлять разве что своих родственников" - Офис президента указал куму Путина его место
Голосов: 1182
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua