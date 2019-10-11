С мыслями о Португалии: главные выводы матча Украины - Литва

Руслан Малиновский отличился дублем в воротах Литвы. Фото: УАФ

Сборная Украины без проблем победила сборную Литвы со счетом 2: 0.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Харькове.

Шевченко поставил оптимальный состав. Против Литвы сыграли все сильнейшие игроки сегодня в составе сборной Украины. Несмотря на то, что украинский за 3 дня ждет тяжелый матч против Португалии. Миколенко получил повреждения накануне игры, поэтому слева виагра Соболь. А выход Мораеса вместо Яремчука можно объяснить тем, что украинцы хотели играть больше низом.

Украина доминировала на протяжении всей игры. Хозяева поля имели игровое и территориальное преимущество. Команда Шевченко провела всю игру в атаках, создавая моменты у ворот гостей. Литва не смогла ответить ни одной осмысленной атакой. Отражаясь от атак украинском и в лучшем случае розигруюучы мяч на своей половине поля.

Украина преобладала соперника на протяжении всего матча

Сборная Украины атаковала флангами. Литовцы построили 3 линии обороны. Скрывать их было не так просто. Украинцы сосредоточились на фланговых атака. Ярмоленко и Марлос при поддержке фланговых полузащитников переигрывали своих визави и создавали опасность у ворот соперника.

Команда Шевченко искала пространство. Проходить позиционную оборону было не просто, потому собрана Украины пробовала вытаскивать соперника на чужую половину поля, а затем прессинговала и быстро проходила в атаку.

Уязвимым местом сборной Украины была позиции левого защитника. Литва проводила свои атаки через собственный правый фланг. Эдуард Соболь был активным в атаке, но не всегда успевал вернуться в защиту или выполнить свои прямые обязанности. Нескольких случае левый фланг сборной Украины провалился, но обошлось без остроты у ворот Пятова.

Интрига в матче была до первого гола. Шанс Литвы был только в том, чтобы сохранить свои ворота. Первый гол Украинская закрывал вопрос о победителе матча. Далее команда Шевченко уменьшили давление и скорости и спокойно довели матч до победы используя ошибки соперника. Более думая о следующем матче. Тренерский штаб провел замены в начале второго тайма сняв Марлоса и Ярмоленко из игры.

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После победы над Литвой собрана Украины набрала 16 очков и продолжает лидирует в своей отборочной группе. В другом матче Португалия без проблем победила Люксембург 2: 0.