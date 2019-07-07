Рынок разогревается. "Ювентус" дает за Погба невероятные деньги

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 441
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2403
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 468
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 918
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2070
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2098
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5589
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3024
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
12
15
7
29
8
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Видео
Все видео
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун
Договорился. Главного ненависника Ломаченко отправили в нокдаун
"Динамо" на сборах разгромило австрийский клуб
"Динамо" на сборах разгромило австрийский клуб
Златан Ибрагимович отметился дублем в МЛС
Златан Ибрагимович отметился дублем в МЛС
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1737
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 594
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1800
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1818
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2358
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 945
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 13:09

Рынок разогревается. "Ювентус" дает за Погба невероятные деньги

  Комментировать
Рынок разогревается. &quot;Ювентус&quot; дает за Погба невероятные деньги
Погба считает себя несчастливым в "Юнайтед"

"Ювентус" готов заплатить за трансфер Поля Погба 134 миллиона евро.

Ранее стало известно, что французский полузащитник не захотел отправиться с "МЮ" на предсезонное турне в Австралию, – пишет footballhd-news.com

Помимо "Ювентуса" в трансфере Погба заинтересован "Реал".

26-летний француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году как раз из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лестеру" дают сумасшедшие деньги за защитника

В минувшем сезоне Погба провел за "МЮ" 47 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 11 голевых передач.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рынок разогревается. "Ювентус" дает за Погба невероятные деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Американскую школьницу повели в мавзолей Ленина

Самое читаемое
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 48097
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
33
 Просмотров: 34704
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 32618
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 31414
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 28971
Спорт
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
"Моя работа – бить людей в лицо". Американский боксер вырубил соперника за 5 секунд
 Просмотров: 360
"Лестеру" дают сумасшедшие деньги за защитника
"Лестеру" дают сумасшедшие деньги за защитника Просмотров: 216
Соперник Ломаченко назвал украинца трюкачом
Соперник Ломаченко назвал украинца трюкачом Просмотров: 414
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
Михайлюк снова блистает в Летней Лиге
 Просмотров: 99
"Рома" купит Тайсона за деньги от продажи Эль-Шаарави
"Рома" купит Тайсона за деньги от продажи Эль-Шаарави Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
2
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
2
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
2
Помилилася
2
Мир в Украине надо возвращать в "нормандском формате" - Палица
Голосов: 447
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua