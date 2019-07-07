Рынок разогревается. "Ювентус" дает за Погба невероятные деньги

Погба считает себя несчастливым в "Юнайтед"

"Ювентус" готов заплатить за трансфер Поля Погба 134 миллиона евро.

Ранее стало известно, что французский полузащитник не захотел отправиться с "МЮ" на предсезонное турне в Австралию, – пишет footballhd-news.com

Помимо "Ювентуса" в трансфере Погба заинтересован "Реал".

26-летний француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году как раз из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лестеру" дают сумасшедшие деньги за защитника

В минувшем сезоне Погба провел за "МЮ" 47 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 11 голевых передач.