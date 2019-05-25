Рыбалка дважды забил "Галатасараю"

Украинец закончил сезон из 4 забитыми мячами

Украинский хавбек "Сивасспора" Сергей Рыбалка отметился дублем в матче 34-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая" (4:3). Об этом пишет "Трибуна"

Рыбалка вышел в старте, а на 43-й минуте забил первый мяч своей команды во встрече и сделал счет 1:2.

На 77-й минуте гол Рыбалки уже сделал счет 3:2.

Это 3-й и 4-й гол украинца в сезоне. Также в 29 матчах он сделал 3 ассиста. Его статистика здесь.

"Сивасспор" занял 11-е место в чемпионате Турции, а "Галатасарай" досрочно стал чемпионом.