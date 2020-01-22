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среда, 22 января 2020 14:56

Русин рассказал, как испанский тренер выгнал его с "Динамо"

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Русин рассказал, как испанский тренер выгнал его с &quot;Динамо&quot;
Русин говорит, что бывший тренер Александр Хацкевич не видел его в основном составе

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал, как мог продолжить карьеру в "Шахтере".

– Мы с Ромой Вантухом приехали из "Львова" на просмотр в "Динамо". Тогда тренером-куратором молодежных составов "Динамо" был испанец Унаи Мельгоса. Я прошел сборы, сперва очень волновался, у меня был мандраж.

Думал, что в "Динамо" все футболисты такие накрученные, а кто я? Простой пацан со Львовской области. Так вот, прошел трехнедельные сборы, Мороз был мною доволен, но подходит Унаи и говорит мне: "Все хорошо, но собирайся и едь домой. Ты не уровень "Динамо". Я расстроился, конечно.

Мне сразу начали звонить из "Днепра". Я им сразу отказал, был там однажды – не понравилось. Думал, что перехожу в "Шахтер". Они хотели видеть меня у себя команде. Но вдруг звонок из "Динамо". Говорят: "Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт". Я сразу же приехал и подписал. Такая история.

Я предан "Динамо", это мой родной клуб. И в "Шахтер" бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг, – сказал Русин.

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В нынешнем чемпионате Украины Русин сыграл 14 матчей, в которых забил 5 мячей.

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