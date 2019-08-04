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воскресенье, 04 августа 2019 13:01

Русин официально перешел а "Зарю"

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Русин официально перешел а &quot;Зарю&quot;
Через год Русин сможет перебраться в Европу

Состав команды Виктора Скрипника пополнил подающий надежды 20-летний нападающий киевского Динамо Назарий Русин.


Об этом же поведал и известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий, написав на своей странице в Инстаграм.

— Нападающий Динамо Назарий Русин до конца сезона переходит на правах аренды в Зарю, которая уверенно стартовала в Лиге Европы, — написал Шаблий. — Отличный шанс для молодого форварда показать весь свой потенциал. Европейский тренер, большие задачи и очень сильный коллектив, думаю, помогут тебе прогрессировать. Поэтому желаю Русину успешного сезона! Удачи!

Не исключено, что Русин сможет дебютировать в составе Зари уже сегодня в матче с Днепром-1. Хотелось бы, чтобы его успели заявить на игры 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с софийским ЦСКА.

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Назарий Русин — воспитанник футбольного клуба Львов, за молодежные клубы которого выступал с 2011 по 2015 год. Затем подписал контракт с киевским Динамо. Дебютировал в составе киевлян в 2017-м году в матче Лиги Европы против албанского Шкендербеу.

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Дата
04
августа

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