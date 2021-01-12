Русин не поедет на сборы с "Динамо"

Назарий Русин залечивает травму. Фото: Александр Попов

Форвард киевского "Динамо" 22-летний Назарий Русин не поедет на сборы с командой в ОАЭ.

Русин продолжает восстанавливаться от травмы плеча и рискует пропустить всю подготовку ко 2-й части сезона.

"Когда восстановлюсь? Врачи говорили, что нужно 3 месяца. Получается, что 19 февраля мне можно только начать тренироваться. Поэтому на 1-й сбор я с командой даже не лечу, а ко 2-му смогу делать только пробежку", - цитирует Русина "Динамомания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не возьмет на сборы двух защитников

В 1-й части сезона Назарий Русин сыграл только 19 мин. за первую команду. Мирча Луческу теперь может рассчитывать из форвардов на Артема Беседина и Владислава Супрягу.