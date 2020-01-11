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суббота, 11 января 2020 20:42

"Русин должен стать основным форвардом" – Михайличенко

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&quot;Русин должен стать основным форвардом&quot; – Михайличенко
Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в августе после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о настроении, с которым команда начинает подготовку ко второй части сезона. При этом Михайличенко подчеркнул, что игроки "Динамо" хотят доказать, что неудачи в первой половине сезона были случайными.

"Настроение перед началом тренировочных сборов боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды новых побед и хороших матчей", - цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

Михайличенко также подчеркнул, что в весенней части сезона "Динамо" "возлагает надежды" на форварда Ибрагима Каргбо, а также надеется, что Назарий Русин "сможет стать основным нападающим".

"Думаем, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", - сказал тренер.

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По итогам осенней части сезона "Динамо" на 14 очков отстает от "Шахтера" в УПЛ. Кроме того команданте возможность пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.

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