Руни перейдет в английский клуб

Руни решил завершить карьеру в Чемпионатшипе

Бывший форвард "МЮ" Уэйн Руни вернется в Англию.

Нападающий американского "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прибыл в Англию для завершения переговоров с "Дерби Каунти", сообщает "Sky Спортс".

Легендарный экс-форвард сборной Англии станет играющим наставником Баранов, при этом главным тренером останется Филипп Коку.

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У Руни по контракту с клубом МЛС остаются еще два года. В ноябре прошлого года он открыто заявлял, что планирует завершить карьеру в США.