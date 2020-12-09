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среда, 09 декабря 2020 10:06

Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова

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Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова
УЕФА предлагал командам продолжить игру. Фото Рейтер

Резервный судья поединка матча "Пари Сен-Жермен" – "Истанбул Башакшехир" румын Себастьян Колческу, из-за которого разгорелся расистский скандал, объяснил свои слова, которые он произнес во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Negru" на румынском – это "черный". Я не расист", – сказал Колческу в ответ на обвинения форварда "Истанбула" Демба Ба.

Встреча была остановлена на 13-й мин. из-за расистского высказывания румынского арбитра в адрес Пьера Вебо – ассистента главного тренера турок.

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Матч доиграют сегодня с новой бригадой арбитров.

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09
декабря

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