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среда, 06 марта 2019 13:10

Руководство "Ювентуса" хочет видеть во главе команды Гвардиолу

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Руководство &quot;Ювентуса&quot; хочет видеть во главе команды Гвардиолу
Гвардиола может получить новую работу: Фото: ESPN

Представители "Ювентуса" провели две встречи с агентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.

"Бьянконери" намерены пригласить 48-летнего испанского специалиста, у которого действующий контракт с английским клубом до лета 2021 года, а зарплата составляет около 23 миллионов в год.

По информации СМИ, еще одним кандидатом является бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

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"Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 72 очками

https://www.sport-express.ua
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06
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