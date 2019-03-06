Руководство "Ювентуса" хочет видеть во главе команды Гвардиолу

Гвардиола может получить новую работу: Фото: ESPN

Представители "Ювентуса" провели две встречи с агентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.



"Бьянконери" намерены пригласить 48-летнего испанского специалиста, у которого действующий контракт с английским клубом до лета 2021 года, а зарплата составляет около 23 миллионов в год.



По информации СМИ, еще одним кандидатом является бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

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"Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 72 очками