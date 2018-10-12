"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

12 октября 2013 года в Лас-Вегасе, США, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко провел дебютный бой на профи-ринге. В четвертом раунде он нокаутировал мексиканца Хосе Рамиреса и отобрал у него титул интернационального чемпиона WBO в полулегком весе.

Рамирес впервые в карьере проиграл нокаутом. До боя с Ломаченко имел 25 побед, 15 нокаутов и три поражения.

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Со стартовых секунд Ломаченко начал подтверждать статус фаворита. В середине раунда в одном из разменов украинец попал левым боковым по корпусу. Рамирес опустился на колено - нокдаун. Добивать Ломаченко не стал, искусственно растягивая бой - чтобы получить больше профессионального опыта.

Во втором и третьем раундах Лома провел несколько серий в голову Рамиреса. Тот не успевал за действиями украинца. В конце четвертого раунда Ломаченко еще раз попал в корпус мексиканца. Рамирес несколько минут не мог встать с колен - нокаут.

Ломаченко стал первым олимпийским чемпионом с 1957 года, который в своем дебютном поединке среди профессионалов боролся за титул

- Было задание провести 10 раундов, чтобы почувствовать, что такое профессиональный бокс, - резюмировал Ломаченко после боя. - Но рука как-то сама вылетела.

Василий Ломаченко стал первым олимпийским чемпионом с 1957 года, который в своем дебютном поединке среди профессионалов боролся за титул. 22 августа 1957-го золотой медалист Олимпийских игр 1956 года американец Пит Радемахер бросил вызов действующему чемпиону мира, соотечественнику Флойду Паттерсону - проиграл нокаутом в 6 раунде.