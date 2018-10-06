Ротань рассказал, почему ушел работать в "Олимпик"

Ротань начал тренерскую карьеру. Фото: Еспресо.TV

Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал назначение на новую должность помощника главного тренера донецкого "Олимпика".

"Для меня это новый вызов. Много говорить не нужно, надо делать. Все начинается с нуля. Футболиста Руслана Ротаня больше нет. Есть много работы, нужно доказывать, в первую очередь, себе.

Все мысли связаны с тем, чтобы дать Олимпику новый виток для прогресса. У нас нет тренерского опыта, но мы работали с великими тренерами, и можем передать их опыт. Надеемся, что футболисты нас поймут, воспримут и примут в семью.

Хотелось продолжить карьеру, чувствовал в себе силы, но получил такое спонтанное приглашение, и решил, что пришло время двигаться дальше и передавать опыт. Время требовало перемен.

Никому не пожелаешь дебюта в матче против Динамо. Они сейчас раздражены не лучшими результатами. Завтрашний матч — первый экзамен, это волнительный момент", — заявил Ротань в интервью FootballHub.

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После отставки Романа Санжара с поста главного тренера "Олимпика" ему на смену пришел тренерский штаб во главе с Вячеславом Шевчуком, помощником которого и станет Ротань.