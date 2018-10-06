Ротань рассказал, почему ушел работать в "Олимпик"

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 2547
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5166
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1314
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1341
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1602
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1206
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2223
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13221
Фото
Все фото
11
6
5
3
5
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с &quot;Десной&quot;
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с "Десной"
Видео
Все видео
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
Стартует чемпионат Украины по баскетболу
Стартует чемпионат Украины по баскетболу
Экс-игрок "Шахтера" отметился ярким голом в Лиге Европы - видео
Экс-игрок "Шахтера" отметился ярким голом в Лиге Европы - видео
Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео
Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео
Как "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" - видео
Как "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" - видео
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 423
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1314
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5265
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9639
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 261
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 17:11

Ротань рассказал, почему ушел работать в "Олимпик"

  Комментировать
Ротань рассказал, почему ушел работать в &quot;Олимпик&quot;
Ротань начал тренерскую карьеру. Фото: Еспресо.TV

Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал назначение на новую должность помощника главного тренера донецкого "Олимпика".

"Для меня это новый вызов. Много говорить не нужно, надо делать. Все начинается с нуля. Футболиста Руслана Ротаня больше нет. Есть много работы, нужно доказывать, в первую очередь, себе.

Все мысли связаны с тем, чтобы дать Олимпику новый виток для прогресса. У нас нет тренерского опыта, но мы работали с великими тренерами, и можем передать их опыт. Надеемся, что футболисты нас поймут, воспримут и примут в семью.

Хотелось продолжить карьеру, чувствовал в себе силы, но получил такое спонтанное приглашение, и решил, что пришло время двигаться дальше и передавать опыт. Время требовало перемен.

Никому не пожелаешь дебюта в матче против Динамо. Они сейчас раздражены не лучшими результатами. Завтрашний матч — первый экзамен, это волнительный момент", — заявил Ротань в интервью FootballHub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкий "Олимпик" уволил тренера и назначил легенду "Шахтера"

После отставки Романа Санжара с поста главного тренера "Олимпика" ему на смену пришел тренерский штаб во главе с Вячеславом Шевчуком, помощником которого и станет Ротань.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ротань рассказал, почему ушел работать в "Олимпик"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 53861
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 41186
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 34102
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 13413
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США 2 Просмотров: 9370
Спорт
Коноплянка признался, воспринимает ли Шевченко легендой украинского футбола
Коноплянка признался, воспринимает ли Шевченко легендой украинского футбола Просмотров: 387
Роналду рассказал, кто стоит за скандалом с изнасилованием
Роналду рассказал, кто стоит за скандалом с изнасилованием Просмотров: 1233
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
 Просмотров: 441
Какую роль сыграл Ярмоленко в поражении "Брайтону"
Какую роль сыграл Ярмоленко в поражении "Брайтону" Просмотров: 549
Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч
Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч
 1 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
4
Заявили о возможности войны на Балканах
3
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
2
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
Голосов: 291
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua