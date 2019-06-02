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воскресенье, 02 июня 2019 12:57

Россию снова могут отстранить от Олимпиады

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Россию снова могут отстранить от Олимпиады
В новом допинговом скандале может быть замешана Федерация легкой атлетики России

Российскую Федерацию снова могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за нового допингового скандала. В новом скандале может быть замешана Федерация легкой атлетики РФ.

Россию могут отстранить от Олимпиады 2020, которая пройдет в Токио. В этот раз прыгуна в высоту Данила Лысенко обвиняют в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Кроме того, он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни, сообщает The Sunday Times.

Источники Times сообщили, что в документах Лысенко был указан вымышленный адрес клиники. Также под подозрения попали представители Федерации легкой атлетики России, которые могли намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок. Если обвинения будут доказаны, российских спортсменов снова отстранят от Олимпиады.

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В марте Международная федерация легкой атлетики (IAAF) продлила решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях. Причиной является то, что они по-прежнему не получили данные из антидопинговой лаборатории в Москве, и Россия не выплатила компенсацию ущерба. Также Международный олимпийский комитет требует от России возврата 24 медалей из-за того, что ее спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Возвращено лишь 5 медалей.

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02
июня

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