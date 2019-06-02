Россию снова могут отстранить от Олимпиады

Данило Лысенко врал о допинг-тестах

Российскую Федерацию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на собственные источники.

Отстранение от Олимпиады может произойти в связи с ситуацией вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого подозревают в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов.

Представителей Федерации легкой атлетики РФ подозревают в намеренном сокрытии нарушений Лысенко.

На данный момент "дело Лысенко" расследуется. По данным СМИ, если обвинения будут доказаны, РФ могут снова отстранить от Олимпиады.

Данил Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от соревнований.

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Российская Федерация из-за допингового скандала была отстранена от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.