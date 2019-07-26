Россию допустили к Олимпиаде-2020

Россияне не будут иметь никаких ограничений на Олимпиаде в Токио в 2020 году

Сборная России сможет выступить без каких-либо ограничений на летних Олимпийских играх-2020.

Как заявили в Олимпийском комитете России (ОКР), РФ получила официальное приглашение выступить на соревнованиях в Токио.

"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий. Это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор", - говорится в заявлении пресс-службы ОКР.

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Из-за допинговых махинаций после Олимпийских игр-2014 в Сочи Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).