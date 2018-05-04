Россиянину поручили возглавить сборную Украины по биатлону

Андрей Прокунин до работы в Украине возглавлял сборную Южной Кореи

37-летний россиянин Андрей Прокунин стал главным тренером женской сборной Украины по биатлону. До своего назначения Прокунин возглавлял сборную Южной Кореи.

- Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимален, - говорит председатель федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. - Это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Поэтому мы рассматривали варианты только с наставника из наших славянских государств.

Андрей Прокунин 15 лет профессионально занимался биатлоном. Высшее достижение - победа на чемпионате мира среди юниоров 1998 года.

Нынешний тренер сборной Украины прославился хорошим бегом и ужасной стрельбой.

Максимальный результат - 72% точности. В 2009 году Андрей Прокунин выступил на чемпионате России. В его допинг-пробах обнаружили запрещенный препарат - эритропоэтин. Спортсмена дисквалифицировали. Он согласился с выводами и начал активную кампанию против употребления допинга.

Вскоре после завершения карьеры Прокунин возглавил сборную Южной Кореи. Туда позвал трех россиян - Тимофея Лапшина - мужчины украинского биатлонистки Ольги Абрамовой, Екатерину Аввакумову и Анну Фролину. Успехов в Корее Прокунин не достиг. По итогам нынешнего Кубка мира, Лапшин вошел в тридцатку лучших.

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Предыдущим тренером сборной Украины был 50-летний словенец Урош Велепец.