Россиянин опозорился на чемпионате мира по шахматам

Давид Паравян имеет статус гроссмейстера уже четыре года. Фото: Facebook.com/david.paravyan

Российский гроссмейстер Давид Паравян опозорился на Чемпионате мира по скорым шахматам.

В восьмом туре Паравян проиграл украинцу Кириллу Шевченко.

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Когда Паравян собрался совершить свой ход, на часах оставалась всего 1 секунда. Тогда Давид понял, что попал в беду. Ему нужен был ферзь для превращения пешки, а доступной фигуры рядом не было. Русский остановил часы и попросил у арбитра ферзя, но времени на замену фигуры не хватило. Россиянин не скрывал своего отчаяния.

Чемпион мира по быстрым шахматам проходил в Варшаве с 26 по 30 декабря. Давид Паравян – русский шахматист, гроссмейстер. Второй призер юношеской шахматной олимпиады в командном зачете Третий призер Клубного кубка Европы 2018 в составе команды. Участник чемпионатов мира по рапиду и блице (2018, 2019).