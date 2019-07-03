Россиянин испугался боя за чемпионский пояс, который принадлежал Усику

Россиянин Лебедева не захотел снова быть избитым

Чемпион мира по версии WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев отказался от проведения обязательной защиты титула против француза Арсена Гуламиряна.

Об этом пресс-службе промоутерской компании "Мир бокса" сообщил Вадим Корнилов, представляющий интересы 39-летнего россиянина .

Таким образом, вскоре WBA должна опубликовать заявление о том, что Лебедев уже является чемпионом мира по ее версии. В обновленные рейтинги организации россиянин не вошел.

Скорее всего, Гуламирян будет повышен автоматически к статусу полноправного чемпиона мира.

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Лебедев получил титул WBA Super после того, как от него отказался Александр Усик, но с тех пор не провел ни одного боя.