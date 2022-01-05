Россияне уже не претендуют на Вилью. Форвардом интересовались киевляне

Вилью никак не оценят. Фото: Twitter "Бока Хуніорс"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Себастьян Вилья не перейдёт в московское "Динамо". Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, россияне вышли из переговоров о 25-летнем игроке. Отмечается, что "Динамо" проявляло интерес к футболисту, но не смогло прийти к финансовому соглашению по его трансферу. В настоящее время представители московского клуба находятся в Аргентине, но они так и не вышли на переговоры с "Бока Хуниорс" по Вилье.

Ранее сообщалось, что Вильей интересуется киевское "Динамо", которое ищет забивного нападающего.

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В завершившемся недавно в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе "Боки Хуниорс" 27 матчей, в которых забил 9 мячей и совершил 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.