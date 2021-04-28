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среда, 28 апреля 2021 14:15

Россияне угрожают миру за снятый триколор

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Россияне угрожают миру за снятый триколор
Россияна проигрывает в матче за звание чемпиона. Фото: скриншот YouTube

Российский шоумен Михаил Галустян высказался по поводу инцидента, произошедшего в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во время встречи представительницы России Тамары Тансыккужиной и Наталии Садовской (Польша) к столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий, увидел на нём российский флаг и убрал его.

"Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это всё терпеть? Сколько ещё о нас будут вытирать ноги? Может, хватит уже?

Если плюнуть в Россию - она утрётся. Если Россия плюнет - захлебнётся весь мир", - написал Галустян в Instagram

Всемирное антидопинговое агентство запретило россиянам участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом из-за постоянного употребления допинга российскими спортсменами.

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Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16.

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