Россияне грубо провоцировали шведов на молодежном чемпионате мира по хоккею

Россияне по ходу матча побеждали – 3:1 и проигривали – 3:4

Хоккеисты сборной Швеции раскритиковали поведение игрока сборной России Александра Хованова во время полуфинала молодежного чемпионата мира. Шведам не понравилось то, что после заброшенной шайбы россиянин демонстративно поцеловал герб на форме, когда проезжал мимо скамейки шведской сборной.

При этом швед Альбин Эрикссон напомнил, как русских оскорбила поведение канадского хоккеиста во время матча группового этапа. "Русские очень остро отреагировали, когда канадец не снял шлем во время выполнения их гимна. Но, пожалуй, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб, вести себя так - это нормально. Типичная Россия", - сказал Эрикссон, которого цитирует УНИАН.

Еще один швед Самуэль Фагэ подчеркнул, что "это эмоции, но это все равно проявление неуважения". Полуфинал завершился победой россиян в овертайме - 5:4.

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Сегодня в финале молодежного чемпионата мира сойдутся сборные Канады и России. На групповом этапе эти команды уже встречались и тогда судьи зафиксировали победу россиян - 6:0