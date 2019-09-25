Россия вместо Украины. Харьков проиграл в состязании за право проведения матча на Суперкубок

Белфаст победил в состязании из Харьковом и Минском

Харьков не получил право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021-м.

Об этом сообщает focus.ua

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.

Через 2 года решающий матч главного европейского кубкового турнира примет российский Санкт-Петербург, поединок пройдет на "Газпром-Арене".

Через год после этого финальный поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Следующий финал пройдет в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к 100-летнему юбилею открытия старого стадиона.

Также на заседании Севилья была выбрана местом проведением финала Лиги Европы УЕФА 2021-го.

Отметим, что на проведение матча Суперкубка УЕФА в 2021-м претендовал Харьков, однако его отдали столице Северной Ирландии – Белфасту.

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В 2020-м финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (30 мая), Лиги Европы – в Гданьске (27 мая), а Суперкубок УЕФА в августе примет Порту.