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воскресенье, 04 июля 2021 12:45

Россия не позволила бы себе так проиграть Англии – российский тренер

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Россия не позволила бы себе так проиграть Англии – российский тренер
Радимов гордится своей сборной. Фото: "Чемпионат"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (0:4).

"Наши бы так не позволили англичанам точно! Украина лучше бы шведам влетела и уехала домой. Фарт закончился!" — написал Радимов на своей странице в "Твиттере".

Сборная России сыграла на Евро три матча. Два из них крупно проиграла – сборным Бельгии и Дании. Два из трех матчей Россия сыграла на своем поле.

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В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первой полуфинальной игре чемпионата Европы сойдутся сборные Испании и Италии.

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04
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