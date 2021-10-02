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суббота, 02 октября 2021 11:13

Российскую сборную сняли с самолета после отказа одеть маски

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Российскую сборную сняли с самолета после отказа одеть маски
Россияне продемонстрировали прнебрежение к Европе. Фото: instagram

Главного тренера и нескольких участников сборной России по борьбе сняли с самолёта из Амстердама в Осло за несоблюдение масочного режима. Они направлялись на запланированный в Норвегии чемпионат мира.

На пересадку 30 сентября не попали около половины членов сборной: главный тренер команды, чемпион Европы и СССР Дзамболат Тедеев, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, чемпион Европы Абасагжи Магомедов, Евгений Жирбаев и Тимур Бижоев. Сообщает "Радио Свобода".

Один из членов российской делегации, спортсменов дважды предупредили о необходимости надеть маски и только после этого вывели из самолёта.

Спортсмены переночевали в аэропорту. Тедеев назвал случившееся беспределом и заказом оппонентов. На видео, где он это говорит, он снял маску, вопреки запрету.

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Чемпионат в Осло начнётся 2 октября. Российским спортсменам удалось добраться до него в пятницу.

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