Российскому шахматисту указали на его место

 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 279
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1773
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 558
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1476
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 828
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 252
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 3150
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 171
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 945
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 927
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Как 18-летний форвард "Полесья" опозорил вратаря "Волыни"
Как 18-летний форвард "Полесья" опозорил вратаря "Волыни"
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
"Барселона" не смогла стать лидером чемпионата Испании
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Рому"
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 342
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1773
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1476
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 828
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 3159
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 450
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 14:24

Российскому шахматисту указали на его место

  Комментировать
Российскому шахматисту указали на его место
Росии снова указал на ее место. Фото: РИА "Новости"

Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть под флагом России в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.

Непомнящий проведёт этот матч с Магнусом Карлсеном в статусе нейтрального игрока, на самих соревнованиях будет отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн.

Всемирное антидопинговое агенство запретило российским спортсменам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, а также в матчах за звание чемпиона мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тренируется по 8-10 часов ежедневно" - как украинец стал чемпионом мира по шахматам

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Ранее российский флаг демонтировали на матче за звание чемпионки мира по шашках. Матч проходит в Польше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российскому шахматисту указали на его место». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

Збили американский самолет-разведчик

Появилась первая в мире почтовая марка

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

Нацисты уничтожили всех евреев в городе

Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

Самое читаемое
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 24426
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
4
 Просмотров: 12708
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 8029
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 7362
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
3
 Просмотров: 7110
Спорт
Украинский теннисист закончил карьеру
Украинский теннисист закончил карьеру Просмотров: 162
"Барселона" получила отказ ПСЖ на предложение о продаже Неймара
"Барселона" получила отказ ПСЖ на предложение о продаже Неймара Просмотров: 108
Левандовски продадут в "Реал"
Левандовски продадут в "Реал" Просмотров: 297
В "Ювентусе" произойдут революционные изменения
В "Ювентусе" произойдут революционные изменения Просмотров: 360
Фонсеку уволят из "Ромы" в конце сезона
Фонсеку уволят из "Ромы" в конце сезона Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Антоненко выпустили из-под стражи
4
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 603
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть