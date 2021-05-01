Российскому шахматисту указали на его место

Росии снова указал на ее место. Фото: РИА "Новости"

Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть под флагом России в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.

Непомнящий проведёт этот матч с Магнусом Карлсеном в статусе нейтрального игрока, на самих соревнованиях будет отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн.

Всемирное антидопинговое агенство запретило российским спортсменам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, а также в матчах за звание чемпиона мира.

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Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Ранее российский флаг демонтировали на матче за звание чемпионки мира по шашках. Матч проходит в Польше.