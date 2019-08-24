Российского тренера наказали за идиотский посттупок

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1377
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1908
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 4986
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2205
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1872
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2241
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
10
5
10
6
3
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Видео
Все видео
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Почему "Заря" проиграла в Испании
Почему "Заря" проиграла в Испании
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5778
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2241
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2457
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6894
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 333
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
суббота, 24 августа 2019 13:23

Российского тренера наказали за идиотский посттупок

  Комментировать
Российского тренера наказали за идиотский посттупок
русские просили не дисквалифицировать своего тренера

Международная федерация волейбола дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато (FIVB) на три ближайших официальных матча за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

Сообщает segodnya.ua

"Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на игры чемпионата Европы против команд Беларуси, Швейцарии и Германии", – заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Напомним, федерация волейбола Южной Кореи сочла проявлением расизма эмоциональный жест Бузато после выхода россиянок на Олимпиаду-2020 и подала жалобу. Тренер изобразил "узкие глаза".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер сборной России во время игры показывал кореянкам узкие глаза

Позднее Бузато принес извинения, заявив, что этим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи. Но это не спасло его от наказания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российского тренера наказали за идиотский посттупок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19576
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 16764
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 15616
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9081
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины Просмотров: 8442
Спорт
Тимощук нашел себе новую работу в России
Тимощук нашел себе новую работу в России Просмотров: 396
Бывший бразильский легионер "Динамо" поздравил Украину с праздником
Бывший бразильский легионер "Динамо" поздравил Украину с праздником Просмотров: 198
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
 Просмотров: 873
Усик провокационно изменил цвета росссийского флага
Усик провокационно изменил цвета росссийского флага Просмотров: 1989
Украинский защитник перейдет в "Сарагосу"
Украинский защитник перейдет в "Сарагосу" Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
2
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
1
Адвокат Трампа встретился с представителем Зеленского - СМИ
Голосов: 1689
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua