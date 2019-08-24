Российского тренера наказали за идиотский посттупок

русские просили не дисквалифицировать своего тренера

Международная федерация волейбола дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато (FIVB) на три ближайших официальных матча за некорректный жест после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи (3:2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

Сообщает segodnya.ua

"Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация распространяется на игры чемпионата Европы против команд Беларуси, Швейцарии и Германии", – заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Напомним, федерация волейбола Южной Кореи сочла проявлением расизма эмоциональный жест Бузато после выхода россиянок на Олимпиаду-2020 и подала жалобу. Тренер изобразил "узкие глаза".

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Позднее Бузато принес извинения, заявив, что этим жестом он лишь праздновал выход команды на Олимпиаду и ни в коем случае не хотел оскорбить сборную Южной Кореи. Но это не спасло его от наказания.