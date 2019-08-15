Российского футболиста депортировали из Эстонии

Евгению Кабаеву на год запретили въезд в Эстонию

Эстонский футбольный клуб "Левадия" расторг соглашение с российским нападающим Евгением Кабаевым

Причина такого решения - футболиста депортировали из страны из-за неоплаченных штрафов.

Кабаев был задержан 29 июля, когда автомобиль Volkswagen под его управлением разогнался до скорости не менее 132 км/ч. У футболиста уже 2 нарушения за превышение скорости. Однако выписаны ему ранее штрафы нарушитель не оплатил.

Суд назначил Кабаеву арест сроком на двое суток, а 31 июля его виза была аннулирована Департаментом полиции и пограничной охраны. Относительно Евгения Кабаева установлен запрет на въезд в Эстонию, который будет действовать до 31 июля 2020-го.

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"Левадия" - эстонский футбольный клуб из Таллинна. 9 раз выигрывал чемпионат Эстонии и сколько же раз Кубок страны. В составе команды играет украинец Евгений Будник.