Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 117
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 81
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 819
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2358
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2187
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5130
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу
Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу
Ребров снова отобрал очки у российского гранда: результаты матчей Лиги Европы
Ребров снова отобрал очки у российского гранда: результаты матчей Лиги Европы
Яремчук отметился очередным голом за "Гент"
Яремчук отметился очередным голом за "Гент"
Бущан снова ошибся в начале игры
Бущан снова ошибся в начале игры
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1107
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 810
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3600
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 ноября 2019
Просмотров: 162
Міха
Осінь цього року побалувала, довга й тепла, думаю я, вийшовши з метро на станції Університет. Тополі вганяються жовтими верхами в погідне небо, між ...
пятница, 08 ноября 2019 20:11

Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу

  Комментировать
Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу

Матч Лиги Европы между "Ференцварош" и ЦСКА завершился вничью 0: 0. Гости владели инициативой, но команда Реброва также не отсиживались в обороне, пытаясь проводить контратаки и остро выполнять стандарты.

Вратарь армейцев Акинфеев спас российский клуб в Будапеште, отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА.

Благодаря действиям 33-летнего ветерана ЦСКА сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке с командой Сергея Реброва и получить первое очко в группе.

Лидером группы является "Эспаньол", который имеет 10 очков. 6 зачетных пунктов в Богданского "Лудогорца", на одно очко меньше у "Ференцвароша". Следующий тур лиги Европы пройдет 28 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

В Киеве начали показывать новый вид искусства

Разрушили один из древнейших храмов

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 80681
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 2 Просмотров: 13707
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 11700
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 9559
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 9190
Спорт
Шевченко дозаявил форварда "Динамо" в сборную Украины
Шевченко дозаявил форварда "Динамо" в сборную Украины Просмотров: 414
Украинский пловец с рекордом победил на этапе Кубка мира
Украинский пловец с рекордом победил на этапе Кубка мира Просмотров: 162
Американская теннисистка напала на соперницу после матча
Американская теннисистка напала на соперницу после матча 2 Просмотров: 720
Последний российский легионер покинул украинский клуб
Последний российский легионер покинул украинский клуб Просмотров: 666
Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА
Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА Просмотров: 459
Больше всего комментируют
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
6
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
4
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
2
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
Голосов: 771
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua