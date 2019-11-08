Российский вратарь не позволил команде Реброва одержать победу

Матч Лиги Европы между "Ференцварош" и ЦСКА завершился вничью 0: 0. Гости владели инициативой, но команда Реброва также не отсиживались в обороне, пытаясь проводить контратаки и остро выполнять стандарты.

Вратарь армейцев Акинфеев спас российский клуб в Будапеште, отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА.

Благодаря действиям 33-летнего ветерана ЦСКА сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке с командой Сергея Реброва и получить первое очко в группе.

Лидером группы является "Эспаньол", который имеет 10 очков. 6 зачетных пунктов в Богданского "Лудогорца", на одно очко меньше у "Ференцвароша". Следующий тур лиги Европы пройдет 28 октября.