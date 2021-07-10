Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине

Черчесов не считает себя виновным в провале россиян. Фото: РИА "Новости" Фото РІА "Новості"

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальной команде необходимо время для выхода на оптимальный уровень.

"Надеюсь, обновлённая команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут всё громче проявлять себя новые лидеры. Как ещё можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать. Да, сейчас у сборной переходный этап, но он бывает у каждой команды. Сборной нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе.

А где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время Кубка мира-2018? Команда должна созреть", — заявил Черчесов.

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Сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в 1/8 Евро. Сборная Украины дошла до четвертфинала, где уступила команде Англии. Она повторила свое лучшее достижение на Кубке мира 2006 года.